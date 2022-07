Carrefour : Invest Securities abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Carrefour, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 20,8 à 18,5 euros, jugeant que ses résultats semestriels 'ne tiendront pas toutes leurs promesses dans un contexte où finalement l'inflation vient compliquer les choses'.



'Le bilan pour Carrefour est très contrasté', pointe l'analyste, qui reconnait par exemple un momentum positif en Espagne, mais aussi une situation fortement dégradée en Belgique où Carrefour cumule les problèmes.



'Alors que Carrefour parle d'une certaine discipline des distributeurs dans la répercussion de l'inflation amont, en France notamment, c'est d'une certaine manière le consommateur qui en assume le recyclage, par des effets de mix ou volumétriques', estime-t-il.



Considérant que cette situation pèse sur la formation des marges, Invest Securities estime que la marge groupe du géant de la distribution devrait être stable autour de 2% au premier semestre avec un EBIT de 800 millions d'euros.



