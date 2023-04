Carrefour : Hausse de 12,3% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour publie un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 12,3% en comparable par rapport au 1er trimestre 2022.



Toujours en données comparables (c'est-à-dire hors essence et calendaire et à changes constants), l'activité progresse de 7,1% en France (10,2 MdsE), de +8,8% en Europe (6 MdsE) et de 26% en Amérique latine (5,8 MdsE).



' Dans un contexte d'inflation alimentaire très élevée dans la majorité de ses marchés, Carrefour garde le cap et maintient une forte dynamique commerciale, avec des performances solides en termes de parts de marchés dans tous ses pays clés', souligne Alexandre Bompard, Président-Directeur Général.



'Les premiers mois de l'année confirment la pertinence de nos grands piliers stratégiques, avec notamment une forte poussée des ventes de produits à marque propre, qui bénéficient d'une excellente adhésion de nos clients', ajoute-t-il.



Dans ce contexte, le Groupe confirme ses objectifs financiers pour 2023 : croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du Cash-flow Libre Net.



Carrefour précise enfin avoir initié son programme de rachat d'actions de 800 ME avec 200 ME réalisés à date



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.