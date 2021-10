Carrefour : Goldman Sachs ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour va publier ses résultats du 3ème trimestre 2021 le 20 octobre, après la clôture de la Bourse.



Goldman Sachs s'attend à des ventes du Groupe (TTC) de 20,5 milliards d'euros (+4% en glissement annuel), dont 10 milliards d'euros en France (+3% en glissement annuel).



' Nous prévoyons que les ventes en France (hors carburant, hors calendrier) enregistrent une augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente et une décélération séquentielle par rapport au +4,7% du 2ème trimestre 2021 ' indique l'analyste.



' Dans ce contexte, nous prévoyons que les hypermarchés français enregistrent des ventes en magasins hors carburant de -2% (2ème trimestre 2021 +4,3%). Les hypermarchés continuent de sous-performer le marché (environ -4% en glissement annuel) ' rajoute le bureau d'analyses.



Goldman Sachs reste Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 17,0 E (contre 17,5 E) reflétant les réductions d'estimations des années précédentes et la baisse de la valeur de Carrefour Brésil et du Real brésilien.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.