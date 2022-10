Carrefour : Forme l'ensemble des salariés français au digital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce organiser la formation “Tous digital !”, jusqu'au 5 novembre afin de former l'ensemble de ses collaborateurs français - soit 85 000 salariés - aux fondamentaux du digital.



Cet événement vient concrétiser l'engagement pris lors du Digital Day du 9 novembre 2021 de former l'ensemble des salariés de Carrefour au digital d'ici 2024, soit 100 000 personnes par an dans le monde.



'Cette formation doit permettre de mieux comprendre les attentes des clients transformées par le digital et de découvrir l'univers de nouveaux canaux proposés pour leur offrir une expérience de course enrichie par le digital', indique le distributeur.



Ce plan de formation s'inscrit dans l'ambition d'Alexandre Bompard de faire de Carrefour une “DigitalRetail company”, où tous les collaborateurs, toutes les fonctions de l'entreprise, portent la transformation digitale à leur niveau.



