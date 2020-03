Carrefour : Engagement de volumes et prix pour la pêche

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de crise sanitaire dû au Covid-19, et alors que les cours s'effondrent, Carrefour indique 's'engager sur des volumes et sur des prix qui vont permettre à la filière pêche de vivre dignement, en leur garantissant les prix d'avant crise'.



Auprès de plusieurs mareyeurs dont Océalliance, premier acteur Français, le géant de la distribution alimentaire garantit ainsi des volumes et des prix d'achat sur une dizaine d'espèces majeures dont le maquereau, la sardine, la julienne ou le merlan.



Pour continuer à servir ses clients avec des produits de qualité, Carrefour s'engage aussi à conserver autant qu'il le peut ses rayons traditionnels ouverts. Les magasins contraints de fermer leur rayon conditionneront la marchandise pour la vendre au rayon libre-service.



