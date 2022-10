Carrefour : Émission obligataire verte de 500 ME

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite 'Sustainability-Linked', indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe, pour un montant total de 500 millions d'euros.



L'échéance a été fixée à octobre 2028, et l'obligation est émise avec un coupon de 4.1250% par an.



Carrefour précise que cette émission a été sursouscrite 7 fois, permettant 'un placement rapide et l'obtention de conditions favorables'.



Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.



Par ailleurs, l'obligation bénéficiera d'une notation ' BBB ' par Standard & Poor's, précise le groupe.



