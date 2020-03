Carrefour : Émission d'obligation d'un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Carrefour indique avoir procédé à l'émission d'une obligation senior d'un milliard d'euros à 7,7 ans, avec une demande totale de plus de six milliards provenant de plus de 300 investisseurs. Elle porte un coupon annuel de 2,625% pour un prix d'émission de 99,471%.



'Le succès de cette opération témoigne de la grande confiance que portent les investisseurs dans la qualité de crédit de Carrefour', note le distributeur, qui dispose en outre de deux facilités de crédit d'un montant total de 3,9 milliards d'euros, non tirées à ce jour.



