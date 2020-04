Carrefour : Dividende au titre de 2019 divisé par deux

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce que son Conseil d'administration, lors de sa séance du jour, a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé.



'Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu et 0,46 euro par action versé en 2019 au titre de l'exercice 2018', précise le groupe.



Le dividende sera proposé en numéraire ou en titres, et sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 29 mai.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

