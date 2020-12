Carrefour : Distingué pour sa politique RSE

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce être classé, pour la quatrième année consécutive, dans le TOP 5 parmi les entreprises de son secteur par le DJSI, l'indice de référence évaluant les résultats des politiques RSE de plus de 3.500 entreprises dans le monde.



Son score augmente de quatre points en 2020, passant de 73 à 77/100, valorisant notamment son leadership pris dans les domaines de la relation client, du changement climatique, de la gestion responsable de ses approvisionnements et de ses opérations.



Le distributeur obtient également la note de A- au CDP Climat, de B au CDP Forêt et de A- au CDP Eau, 'affirmant ainsi son leadership en matière de lutte contre le changement climatique, contre la déforestation et pour la protection de la ressource en eau'.



