Carrefour : Directeur exécutif proximité et Promocash nommé

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la nomination d'Ilan Ouanounou, actuellement directeur exécutif Promocash, comme directeur exécutif proximité et Promocash à compter du 6 juillet. Il est membre du comité exécutif France.



Ilan Ouanounou a été nommé directeur de Promocash en novembre 2019. Il était précédemment directeur général de la branche EpiSaveurs au sein du Groupe Pomona depuis début 2018 et a travaillé pendant 14 ans chez Coca-Cola France.



Dans ses nouvelles fonctions, il a la responsabilité du développement des enseignes de Proximité Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Montagne et Proxi, ainsi que de l'enseigne de Cash & Carry Promocash.



