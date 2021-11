Carrefour : Développe la reprise de smartphones en magasin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour présente ce soir son projet de développer un service d'estimation et de rachat de téléphones portables en magasin, via un partenariat avec ecoATM, spécialiste de la reprise de smartphones, et Back Market, revendeur.



Déjà disponible dans plus de 50 magasins Carrefour, le dispositif s'étendra ensuite à l'ensemble du territoire avec l'installation de 135 bornes d'ici la fin de l'année 2021, et en comptera 250 dès le début de 2022, indique Carrefour.



Placée sous le signe de l'économie circulaire, cette initiative permettre aussi de sensibiliser les Français à l'économie circulaire en les incitant à revendre leurs anciens smartphones.



Les clients pourront ainsi faire estimer et vendre leurs anciens téléphones directement sur ces bornes, en échange d'un paiement immédiat en carte cadeaux Carrefour.Concrètement, une fois collectés, les appareils seront reconditionnés par ecoATM puis revendus sur Back Market.



