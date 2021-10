Carrefour : Deux nouvelles filières bio soutenues en France

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la signature de deux nouvelles filières biologiques françaises sur les abricots et le sarrasin. Au total, ce sont 58 producteurs français de sarrasin bio et 15 producteurs français d'abricots bio qu'il soutient dans le cadre de ces deux filières.



Ces accords viennent renforcer les relations entre le groupe et ses producteurs partenaires en leur apportant de la visibilité tant sur la durée (trois ans renouvelables) que sur les volumes engagés, tout en permettant une traçabilité du champ au produit fini.



Ainsi, la création de ces filières permettra à Carrefour de commercialiser, sous sa marque Carrefour Bio, une farine de sarrasin dès la fin de l'année, puis une confiture intense d'abricots d'ici l'été 2022, dans l'ensemble des hypermarchés Carrefour et en e-commerce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel