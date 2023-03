Carrefour : Des kiosques pour les déchets difficiles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé vendredi qu'il allait lancer des kiosques de recyclage dans lesquels ses clients pourront venir déposer des produits habituellement non recyclés en contrepartie de bons d'achat.



Cette première en Europe, proposée en collaboration avec l'entreprise de recyclage TerraCycle, prévoit de se focaliser sur les produits non éligibles aux poubelles de tri.



Il s'agira, en l'espèce, des brosses à dents et tubes de dentifrice, des rasoirs et lames, des instruments d'écriture, des collants et bas, des jouets endommagés et des poêles et casseroles.



En échange de leurs dépôts,, les clients pourront recevoir un bon d'achat d'un montant allant de 0,50 euro à 15 euros de la part des différents partenaires du projet (Bic pour les stylos, Dim pour les collants, Hasbro pour les jouets, Philips pour les rasoirs, et Tefal pour les poêles).



Carrefour déploie actuellement ces kiosques de recyclage sur les parkings de six magasins situés en France.



