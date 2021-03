Carrefour : Déploie ses services de e-commerce en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan de transformation, Carrefour souhaite accélérer le déploiement de ses services de e-commerce alimentaire en France.



L'enseigne annonce qu'elle portera le nombre de ses magasins ou points de contact offrant un service d'e-commerce à 2 000 d'ici fin 2021 : ces magasins proposeront soit du drive accessible en voiture, du drive piéton, de la livraison à domicile à partir du lendemain, de la livraison express en une heure, etc.



L'ambition de Carrefour porte notamment sur les villes de taille moyenne. Chaque magasin sera libre de mettre en place le service le plus adapté à sa zone de chalandise. Ainsi, un service de livraison à J+1 sera proposé dans les magasins Carrefour de 330 villes, et la livraison express dans ceux de 200 villes d'ici la fin de l'année.



17 nouveaux magasins offriront aussi la livraison à domicile d'ici la fin du mois de mars, ce qui permettra à l'enseigne de pouvoir desservir 69 nouvelles communes.



