Carrefour : Croissance de de +11,3% du chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de +11,3% en comparable au troisième trimestre (+12,2% LFL en alimentaire, +6,4% LFL en non-alimentaire).



En France, le chiffre d'affaires est en croissance de +6,6% LFL (+7,8% LFL en alimentaire et -2,2% LFL en non-alimentaire). En Europe, le chiffre d'affaires en comparable est en hausse de +8,6% par rapport au 3ème trimestre 2021, avec des progressions dans tous les pays.



' Sur la base des bonnes performances opérationnelles enregistrées au troisième trimestre et de la poursuite des tendances observées récemment pour la fin de l'année, le Groupe anticipe désormais une génération de de cash-flow libre net nettement supérieure à 1 MdE en 2022 ' indique le groupe.



Le groupe va faire la présentation de son nouveau plan stratégique le 8 novembre 2022 à Massy.



