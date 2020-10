Carrefour : Croissance de 8,4% du CA comparable trimestriel

(CercleFinance.com) - Carrefour dévoile un chiffre d'affaires de 19,69 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 2,5% en variation totale, mais en croissance de 8,4% en comparable, sa 'meilleure performance depuis au moins 20 ans'.



Le géant de la distribution pointe une hausse de 3,8% en comparable en France, avec une transformation qui s'accélère dans les hypermarchés (+2,5%), tandis que les supermarchés (+4,9%) et la proximité (+5,3%) continuent sur une trajectoire positive.



A ce stade, Carrefour anticipe pour l'année 2020 'une dynamique commerciale soutenue et une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution', ajoutant qu'elles 'bénéficient du succès du plan Carrefour 2022 dans un contexte de marché résiliant'.



