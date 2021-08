Carrefour : Création d'une direction marketing et clients

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce ce soir la nomination, à compter du 1er septembre, de Caroline Dassié en tant que directrice exécutive marketing et clients du groupe. A ce titre, elle devient membre du comité exécutif. Jusqu'à présent, Caroline Dassié occupait la fonction de directrice exécutive market France.



Par ailleurs, Morgane Weill, actuellement directrice exécutive stratégie et clients Groupe et France, est nommée directrice exécutive market France, à compter du 1er septembre. Elle conservera la responsabilité de l'élaboration du plan stratégique du groupe aux côtés d'Alexandre Bompard et, à ce titre, reste membre des comités exécutifs du groupe et de la France.



'La création de la direction marketing et clients traduit la volonté de Carrefour de placer le client au coeur de ses stratégies marketing et de marque dans l'ensemble de ses géographies, et de renforcer le pilotage de la satisfaction clients au travers du Net Promoter Score', assure l'enseigne.





