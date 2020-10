Carrefour : Cession de 60% de la plateforme Market Pay

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la cession de 60% de sa plateforme de paiement Market Pay à l'investisseur AnaCap Financial Partners, opération en numéraire valorisant Market Pay sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 300 millions d'euros.



Développée par les équipes de Carrefour depuis 2016, Market Pay opère un volume de 1,3 milliard de transactions par an, gère 45.000 terminaux de paiement et cinq millions de cartes. En 2020, elle prévoit un chiffre d'affaires net supérieur à 30 millions d'euros.



Cette opération se traduira par la constatation d'une plus-value de cession de 245 millions d'euros dans les comptes du groupe. Soumise aux conditions usuelles, elle devrait être finalisée au premier semestre 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel