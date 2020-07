Carrefour : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Carrefour gagne 2% et surperforme ainsi le CAC40 (+1,5%), sur fond de propos favorables de Barclays qui réitère sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 17,5 euros sur le titre du géant français de la distribution alimentaire.



S'il abaisse de 4% ses estimations de BPA pour tenir compte des derniers mouvements de changes, le broker estime que le titre se traite avec une décote de 30% par rapport à ses pairs, 'injustifiée au vu de son potentiel de hausse des marges et de son bilan solide'.



