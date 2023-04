Carrefour : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi son objectif de cours sur Carrefour, qu'il porte de 20 à 22 euros dans l'anticipation d'un bon début d'exercice de la part du distributeur.



Le bureau d'études - qui maintient une recommandation 'surpondérer' sur le titre - dit pronostiquer une accélération du chiffre d'affaires au premier trimestre, porté à la fois par les tensions inflationnistes et des gains de parts de marché.



Barclays dit tabler sur une croissance à périmètre comparable de 5,5% pour les hypers, de 7,5% pour les supermarchés et de 9,5% pour les magasins de proximité sur les trois premiers mois de l'année.



Plus globalement, l'analyste loue l'orientation stratégique mise en place par le géant français de la grande distribution.



'Nous pensons que Carrefour continue de déployer la bonne stratégie en augmentant la pénétration de sa marque-distributeur, en transférant les magasins les moins performants vers les franchisés, en réduisant sa structure de coûts et en développant de nouveaux canaux de croissance rentable, comme le 'retail media'', explique-t-il.



'Nous estimons que cette stratégie ne bénéficie pas seulement aux perspectives de croissance et aux marges bénéficiaires du groupe, mais aussi qu'elle permet d'améliorer son profil de risque', conclut Barclays.



Carrefour a prévu de publier son chiffre d'affaires de premier trimestre le mardi 25 avril après la clôture du marché parisien.



