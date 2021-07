Carrefour : Barclays rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Barclays ont relevé vendredi leur objectif de cours sur le titre Carrefour, porté de 18 à 19 euros, pour lequel ils voient un profil risque/rendement 'attractif' avant la parution des prochains résultats semestriels.



Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre - pense qu'un nouveau programme de distribution aux actionnaires pourrait se profiler.



'Nous nous attendons à ce que Carrefour fasse état d'une amélioration de ses performances en France à l'occasion des résultats de premier semestre (attendus le 28 juillet après la clôture), les initiatives stratégiques et l'amélioration de l'environnement-magasin commençant à porter leurs fruits', explique Barclays.



Surtout, les analystes pensent que le groupe pourrait annoncer à l'occasion le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions après avoir bouclé en grande partie son précédent plan d'un montant de 500 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.