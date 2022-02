Carrefour : Appelle ses fournisseurs à réduire les émissions

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce vouloir mobiliser ses fournisseurs afin de réduire l'impact de la fabrication des produits de 20 mégatonnes de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019, soit une réduction de 30%.



Engagé en faveur d'une transition alimentaire pour tous et respectueuse de l'environnement, le Groupe Carrefour a dévoilé en octobre son objectif de neutralité carbone d'ici à 2040 sur son impact direct (Scope 1 et 2).



Au-delà de cet engagement, le Groupe Carrefour est engagé sur l'ensemble de ses émissions indirectes (Scope 3) et notamment l'impact des produits vendus lors de leur fabrication et leur utilisation. Il constitue la part la plus importante des émissions de Carrefour.



Une plateforme en ligne collaborative, développée avec PepsiCo et une vingtaine de fournisseurs internationaux, rendra compte des progrès réalisé, annonce Carrefour.



