Carrefour : Annulation de 12,5 millions d'actions

(CercleFinance.com) - Carrefour indique que son conseil d'administration a décidé vendredi dernier de réduire le capital social par voie d'annulation de 12.506.325 actions rachetées, représentant environ 1,6% du capital social.



A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital du groupe de distribution s'élèvera à 742.157.461 et le nombre d'actions auto-détenues, en conséquence, sera de 11.544.870.



Carrefour rappelle que dans le cadre d'une tranche de rachats d'actions, lancée le 29 avril et achevée récemment, 17.191.700 actions ont été rachetées entre le 2 et le 24 mai, à un prix moyen de 20,36 euros par action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel