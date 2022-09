Carrefour : Annonce plusieurs nominations en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce plusieurs nominations au sein du Comité exécutif de Carrefour France



Martine Loyer, précédemment Directrice des Marques Propres Alimentaires de Carrefour pour le Groupe Carrefour, est nommée Directrice des Supermarchés de Carrefour en France et membre du Comité exécutif France. Elle est rattachée au Directeur Exécutif France.



Gilles Ballot, précédemment Directeur Marchandises, Marketing & E-commerce de Carrefour Italie, est nommé Directeur Marchandises France, et membre du Comité exécutif France. Il est rattaché au Directeur Exécutif France, en lien fonctionnel avec le Directeur Exécutif Marchandises Groupe.



Sylvain Geron est nommé CTO (Chief Technical Officer) France, et membre du Comité exécutif France. Il est rattaché au Directeur Exécutif France, en lien fonctionnel avec la Directrice Exécutive E-commerce, Data & Transformation Digitale Groupe.



Ces nominations prendront effet à compter du 3 octobre 2022.



