Carrefour : Aide alimentaire pour le Liban

(CercleFinance.com) - Face à la tragédie qui frappe durement Beyrouth, Carrefour annonce faire parvenir, au travers de sa Fondation et avec l'aide d'un avion militaire, quarante tonnes de denrées non périssables (farines, pâtes, riz, conserves...), soit l'équivalent de 52 palettes.



Cette aide sera réceptionnée par Majid Al Futtaim, partenaire historique du groupe français sur place, qui en assurera la distribution via des ONG locales. Majid Al Futtaim exploite cinq magasins aux enseignes Carrefour et Carrefour Market au Liban.



