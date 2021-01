Carrefour : Adapte ses horaires au couvre-feu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afin de prendre en compte les nouveaux horaires du couvre-feu, les magasins Carrefour vont ouvrir tous les jours à partir de 7h30, annonce l'enseigne. Certains points de vente ouvriront aussi le dimanche de 7h30 à 14h, sous réserve d'autorisation préfectorale, précise le groupe.



De la même manière, les drives vont aussi proposer des créneaux dès 7h30 et, dans certaines villes, ouvriront également le dimanche matin.



Par ailleurs, le service de livraison à domicile va être renforcé et livrera jusqu'à 21h dans 290 agglomérations, voire même 23h en Ile-de-France. Le groupe rappelle que la livraison à domicile reste gratuite pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap.



Enfin, le service de livraison express en 1h va renforcer ses capacités: accessible dans 50 villes il permet d'être livré en une heureousur créneaux de 9h à 22h.



