Carrefour : Acquisition de magasins à Taïwan finalisée

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la finalisation de l'acquisition, auprès de Dairy Farm, de 224 magasins de proximité à Taïwan (199 Wellcome -surface moyenne de 420 m²- et 25 Jasons -surface moyenne de 820m²) et d'un entrepôt.



Les magasins acquis bénéficieront de la politique commerciale et des conditions d'achat de Carrefour, tandis que Wellcome apportera notamment son expertise dans le frais et contribuera au développement du e-commerce alimentaire.



Le géant français de la distribution alimentaire prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 prochains mois, puis les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium.



