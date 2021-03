Carrefour : Acquisition de Grupo BIG Brasil

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG Brasil, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour une valeur d'entreprise d'environ 1,1 milliard d'euros.



Le groupe français précise que Grupo BIG exploite un réseau multiformat de 387 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 24,9 milliards de réaux brésiliens (21,7 milliards de réaux HT) et un EBITDA ajusté de 928 millions en 2020.



La transaction reste soumise à l'autorisation de l'autorité de la concurrence brésilienne (CADE), à l'approbation des actionnaires de Carrefour Brésil, ainsi qu'aux conditions usuelles. La finalisation est attendue en 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel