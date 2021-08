Carmat : Un deuxième patient a reçu un cœur artificiel Carmat aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Carmat annonce l'implantation de son cœur artificiel Aeson dans un deuxième centre aux Etats-Unis, à Louisville, toujours dans le cadre de l'étude de faisabilité. Le marché apprécie la récente accélération du développement de la medtech et ramène le titre proche de l'équilibre depuis le début de l'année.

Un mois après avoir annoncé la première implantation humaine de son cœur artificiel total aux Etats-Unis, au Duke University Hospital, Carmat récidive et annonce l'implantation de son cœur artificiel bioprothétique, Aeson, dans un deuxième centre américain, toujours dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS).

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky). Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude, précise le communiqué.

Conformément au protocole d'étude approuvé par la FDA (l'agence américaine des médicaments) en février, 10 patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés dans cet essai. Le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie du patient 180 jours après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation. Il s'agit d'une étude par étapes avec un rapport sur l'état d'évolution des 3 premiers patients après 60 jours, avant le recrutement des 7 autres patients.

Première vente en Europe en juillet

"Nous sommes très honorés que notre dispositif soit implanté à l'UofL Health - Jewish Hospital & University of Louisville qui est reconnu dans tous les États-Unis pour la qualité de ses soins et de sa recherche cardiovasculaire. Je tiens à féliciter les équipes de l'hôpital, ainsi que notre personnel technique et médical, pour cette avancée majeure, tant pour les patients que pour notre entreprise" a réagi le directeur de Carmat Stéphane Piat.

En Bourse, la progression de cette EFS est également saluée par les investisseurs, le titre Carmat s'adjugeant 5,1% à 27,95 euros vers 9h45. Il reste néanmoins en territoire légèrement négatif depuis le 1er janvier (-1,2%), ce qui s'explique notamment par le bond de 38% enregistré le 24 décembre dernier à l'annonce de l'obtention du marquage CE pour une commercialisation en Europe d'Aeson.

Celle-ci a d'ailleurs été suivie de la toute première vente d'une prothèse le 19 juillet dernier, "une étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la société" se félicitait alors Carmat.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse