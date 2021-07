Carmat : La Bourse salue la première implantation aux Etats-Unis d'un cœur artificiel de Carmat

(BFM Bourse) - Après avoir obtenu fin 2020 le précieux marquage CE, sésame en vue d'une commercialisation en Europe, le cœur artificiel total de Carmat s'exporte désormais outre-Atlantique, où une première implantation vient d'être réalisée au Duke University Hospital en Caroline du Nord.

Le cœur artificiel dont Carmat dit "préparer actuellement la commercialisation", selon une porte-parole -après l'obtention du marquage CE en décembre dernier- a enfin traversé l'Atlantique. L'implantation a été réalisée à Duke University Hospital, l'un des plus grands centres de cardiologie des États-Unis, dans le cadre de l'étude de faisabilité approuvée par la FDA le 10 février dernier. L'autorité américaine de régulation des médicaments a plus spécifiquement autorisé l'utilisation de la nouvelle version du cœur artificiel -"le plus avancé au monde"- développé par le groupe tricolore et baptisée Aeson, qui comporte certaines améliorations de la prothèse et du système portable issues de l’expérience clinique acquise au cours des études cliniques menées par Carmat.

Pour rappel, ce cœur artificiel est destiné à remplacer les ventricules du cœur natif et est indiqué en tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale susceptibles de bénéficier d’une transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant l'implantation.

La première procédure d'implantation réalisée aux Etats-Unis s'est donc déroulée au Duke University Hospital à Durham (Caroline du Nord), un établissement "considéré comme l'un des meilleurs des États-Unis pour la qualité de ses soins et sa recherche de pointe, notamment en cardiologie et en chirurgie cardiaque" souligne Carmat. S'il s'agit du premier hôpital à implanter Aeson, trois autres centres sélectionnent actuellement des patients pour l'étude, dont le protocole validé par la FDA prévoit le recrutement de 10 patients.

Fort rebond en Bourse

"Le critère d'évaluation principal de l'étude est la survie du patient 180 jours après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation" indique Carmat, qui précise qu'il "s'agit d'une étude par étapes avec un rapport sur l’état d’évolution des 3 premiers patients après 60 jours, avant le recrutement des 7 patients suivants".

"Nous sommes ravis d'être le premier centre américain à étudier une nouvelle alternative thérapeutique pour les patients gravement malades qui souffrent d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale" a déclaré le Dr Carmelo A. Milano, chirurgien cardiaque à Duke University Hospital, et investigateur principal de l'étude. Cette dernière doit de fait permettre d'aider à déterminer "si les caractéristiques du dispositif - notamment l'hémocompatibilité, la pulsatilité, l'autorégulation et le fonctionnement silencieux - sont bénéfiques pour les patients qui ont actuellement très peu d’options" regrette-t-il.

Du côté de Carmat, le directeur général Stéphane Piat se dit "honoré" que le dispositif du groupe soit implanté dans ce centre hospitalier "reconnu à travers les États-Unis pour la qualité de ses soins et de sa recherche". "Je suis également très heureux que, malgré les procédures rendues plus contraignantes par le contexte Covid-19, trois autres centres soient désormais parfaitement formés et prêts à rejoindre notre première étude clinique américaine qui sera déterminante pour notre développement sur le plus grand marché mondial des dispositifs médicaux" estime-t-il.

L'annonce de cette première implantation aux Etats-Unis réveille le titre Carmat qui s'adjuge 10,6% à 24,5 euros ce jeudi vers 10h30, réduisant ses pertes depuis le début de l'année à 17%. La performance "year-to-date" souffre néanmoins de la flambée du titre fin décembre dernier (+37% sur la seule séance du 24 après l'annonce de l'obtention du marquage CE). Elle a par ailleurs été affectée par une -nouvelle- augmentation de capital dilutive réalisée en mars dernier.

