Carmat : L'augmentation de capital du pionnier du coeur artificiel Carmat fait le plein

(BFM Bourse) - L'appétit des investisseurs spécialisés pour le concepteur du premier cœur artificiel total français ne s'est pas démenti à l'occasion d'une nouvelle augmentation de capital, moyennant une décote de 13,4% sur le cours précédant la fixation du prix.

Une nouvelle fois, Carmat a réussi son appel de fonds. La société française, qui développe le projet de cœur artificiel total "le plus avancé au monde", destiné à des patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale souvent confrontés au manque de greffons, a levé 55,7 millions d'euros dans le cadre de sa dernière augmentation de capital, lancée le 26 février.

Cette opération sans attribution de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants, mais avec un délai de priorité, est destinée à accélérer la production des prothèses (à la suite de l'attribution du marquage CE, sésame en vue d'une commercialisation en Europe). Elle a été souscrite à plus de 50%, soit pour 28,2 millions d'euros, par "des investisseurs internationaux de premier plan". La demande des particuliers a atteint 8,4 millions. Les principaux actionnaires existants (Pierre Bastid, Corely Belgium, Bratya SPRL, holdings de la famille Gaspard, Santé Holdings SRL du docteur Antonino Ligresti) y ont également pris part.

Le prix de souscription a été fixé à 24 euros par action, soit une décote de 13,4% par rapport au cours de clôture précédent.

Trésorerie suffisante jusque mi-2022

En remerciant tous les investisseurs ayant contribué au succès de cette opération, le directeur général Stéphane Piat a expliqué que grâce aux 55,7 millions levés, Carmat pouvait désormais "se concentrer sereinement sur le lancement commercial d'Aeson en Europe, la montée en puissance de la production et l’expansion du plan clinique, notamment aux États-Unis". Aeson est l'appellation retenue pour le dispositif composé de la bioprothèse implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée en permanence. "Nous avons maintenant les ressources pour mettre notre dispositif unique à la disposition d'un plus grand nombre de patients souffrant d'insuffisance cardiaque en phase terminale, ce qui a toujours été le but de Carmat", a ajouté le dirigeant.

Le produit de l'opération, ajouté à la trésorerie actuelle de Carmat, au solde de 10 millions d'euros de l'emprunt accordé par la Banque Européenne d'Investissement et au financement de 13 millions d'euros de la Haute Autorité de Santé française, devrait permettre à l'entreprise de financer ses activités jusqu'à mi-2022, anticipe la direction.

La dernière ligne de financement en fonds propres souscrite auprès de Kepler Cheuvreux (pouvant apporter jusqu'à 16 millions d'euros) n'est pas comprise dans cet horizon.

En Bourse, du fait de cette nouvelle dilution pour les actionnaires historiques, le titre Carmat perdait 6,86% à 25,80 euros, soit 29% en dessous du niveau atteint le 24 décembre dernier lorsque l'annonce du marquage CE avait propulsé l'action jusqu'à 36 euros en séance (+50% en intraday).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse