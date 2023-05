Capgemini : Le groupe Capgemini étend son partenariat avec Google dans l'IA, le marché apprécie

(BFM Bourse) - L'entreprise des services numériques est en tête du CAC 40 après avoir annoncé une extension "majeure" de son partenariat avec Google Cloud dans les données et l'intelligence artificielle.

L'engouement autour de l’intelligence artificielle a créé un effet de mode qui n'a pas laissé indifférents les investisseurs. Mardi, Nvidia a franchi la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street, une première pour un fabricant de semi-conducteurs.

Le spécialiste des processeurs graphiques bénéficie de la frénésie boursière autour de l'essor de ChatGPT, et, plus largement, de l'intelligence artificielle (IA) générative. Le groupe américain domine en effet le marché des puces graphiques et elles sont indispensables pour des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle.

Résultat: Nvidia connait un engouement sans précédent avec un titre qui s’envole de 180% depuis le début de l'année. Alors, les investisseurs sont désormais en quête de la prochaine pépite qui pourrait profiter de l’essor de l’intelligence artificielle générative. Et certains auraient trouvé en Capgemini l’élu.

L’entreprise de services numériques (ESN) a annoncé mardi soir après la clôture, une extension "majeure" de son partenariat stratégique de longue date avec Google Cloud dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

L’ESN française utilisera l'IA générative de Google Cloud pour développer une riche bibliothèque de plus de 500 cas d'utilisation industriels. Les cas d'utilisation fourniront un modèle aux clients pour identifier, déployer et maximiser avec succès les capacités d'IA génératives afin d'atteindre leur objectif de transformation de l'entreprise.

"Capgemini apportera sa profonde expertise sectorielle et son considérable expérience de l'IA générative pour aider les clients à profiter des avantages des solutions d'IA générative de GoogleCloud et découvrir de nouvelles sources de valeur commerciale", a déclaré Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini.

Une "opportunité"

Et la réaction boursière est à la hauteur des espoirs des marchés. Le titre occupe la tête du CAC 40 à la faveur d’un gain de 7% à 163,75 euros, vers 15h45. Avec cette annonce, le marché est donc convaincu des retombées positives de l'IA générative sur l’activité de Capgemini et espère secrètement un destin boursier similaire à l’américain Nvidia.

Son directeur général Aiman Ezzat a déclaré début mai lors de la conférence téléphonique suivant la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre que Capgemini, avait "déjà beaucoup travaillé en termes de projets dans l'IA générative même avant que ChatGPT ne devienne populaire", répondait-il.

Percevant cette émergence comme "une opportunité", le dirigeant soulignait que l'IA générative devrait aider à lutter contre la "pénurie de talents", qui frappe le secteur, en améliorant la productivité dans plusieurs domaines, même si cela ne se fera pas "du jour au lendemain". Ce qui sera, certes, intégré dans le "pricing" du groupe, mais, pour autant, les marges continueront d'augmenter grâce à l'impact positif sur la productivité, concluait-il.

