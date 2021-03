Capgemini : L'action Capgemini à un sommet de 20 ans, alors que le groupe se fixe d'ambitieux objectifs

(BFM Bourse) - Le géant français des services numériques, sous l'égide de son nouveau directeur général Aiman Ezzat, anticipe d'ici à 2025 une nouvelle phase de croissance. Le groupe veut tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de la technologie dans ses secteurs d’activités, tout en améliorant sa rentabilité grâce à une organisation du travail plus flexible et une stricte discipline en matière de coûts.

La dernière fois que le titre évoluait à de tels niveaux, son nom s'écrivait Cap Gemini (en deux mots), son principal actionnaire était la CGIP (intégrée depuis dans la société d'investissement Wendel)... et la France était présidée par Jacques Chirac. En hausse de 1,52% à 147,20 euros vers 10h00, l'action Capgemini évolue à un niveau auquel elle n'a plus clôturé depuis le mois de mai 2001, il y a pratiquement vingt ans, confortée par les ambitieux objectifs que se fixe l'ESN à horizon 2025.

À l'occasion d'une journée de présentations virtuelles (débutant à 14h00 capgemini.com/fr/">sur le site dédié du groupe) à l'attention des analystes et investisseurs, Capgemini a annoncé se fixer pour nouvelle ambition financière de dégager un taux de croissance annuelle moyenne (à taux de changes constants) de son chiffre d'affaires compris entre 7 et 9%. L'entreprise fondée en 1967 à Grenoble par Serge Kampf -sous le nom Sogeti, marque toujours utilisée dans certains marchés, puis Cap Gemini Sogeti- entend en outre accroître sa rentabilité, en atteignant d'ici 2025 une marge opérationnelle de 14%. Soit un taux de rentabilité de plus de 2 points supérieur à celui enregistré l'année dernière (hors Altran Technologies), qui a subi une contraction nettement moins sévère que prévu (-0,4 point seulement par rapport aux 12,3% de 2019).

Selon son directeur général Aiman Ezzat, Capgemini est idéalement positionné pour tirer parti de l'expansion rapide de l'utilisation de la technologie dans ses secteurs d’activités. "Nous entrons dans cette nouvelle phase avec l’ambition de délivrer une croissance plus soutenue. Nous voulons devenir le partenaire stratégique des équipes dirigeantes des entreprises dans nos secteurs cibles, en nous appuyant sur notre statut de leader dans l'Intelligent Industry et sur notre forte position dans tous les domaines de la relation client (Customer First)." Le nouveau DG -nommé l'an dernier après une carrière déjà longue au sein du groupe, il est seulement le troisième patron opérationnel du groupe après Serge Kampf et Paul Hermelin- a également souligné que la firme considérait son engagement en matière d'ESG (respect des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance) comme une priorité majeure pour le groupe.

Priorités en termes de croissance

La stratégie de croissance durable du groupe repose sur une approche sectorielle renforcée afin de créer plus de valeur pour ses clients. Cette croissance s’appuiera en particulier sur l'accélération de la demande dans les domaines Intelligent Industry (produits et systèmes intelligents, opérations intelligentes, plateformes et écosystèmes intelligents) et Customer First (gestion de la relation entre les entreprises et leurs clients dans toutes ses dimensions).

Par ailleurs, l'adoption rapide du cloud et l’utilisation de la donnée et de l’intelligence artificielle constitueront des leviers de croissance significatifs pour l'ensemble du portefeuille d’offres de Capgemini.

Capgemini compte maintenir en outre "une stricte discipline" dans l’exécution de son plan d’action et entend ainsi accroître sa marge opérationnelle. "La profitabilité du groupe bénéficiera en premier lieu du surcroît de valeur ajoutée apporté par un portefeuille d’offres innovantes et spécifiques à chaque secteur". L’émergence de nouveaux modèles de travail hybrides -allusion au télétravail et à la flexibilité de l'organisation des salariés- devrait permettre de mettre en œuvre un nouvel environnement opérationnel, appelé le "new normal", conduisant à des économies de coûts supplémentaires ainsi qu’à un déploiement plus efficace de ses ressources.

Le groupe profitera également des synergies liées à l’intégration d’Altran, dont le rachat a été bouclé en avril 2020, et de la poursuite de ses efforts en matière d’industrialisation et d’automatisation.

