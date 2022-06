Capelli : Le promoteur Capelli vise plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année

(BFM Bourse) - Fort des achats de fonciers déjà réalisés et de son portefeuille de projets immobiliers en cours, le groupe lyonnais anticipe le retour d'une croissance soutenue en 2022-2023 avec plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu sur l'exercice entamé en avril.

Pour rappel, ainsi qu'annoncé en mai, au cours de l'exercice 2021-2022 l'activité du promoteur originaire de Champagne-au-Mont-d'Or en France (-7,5%) est restée pénalisée par la crise du Covid mais aussi par différents retards administratifs -notamment à l'approche des élections- mais le fort développement à l'international (+57,3%) a permis d'enregistrer au global un chiffre d'affaires de 290,3 millions d'euros, en progression de 3,5% par rapport à 2020-2021.

Dans un environnement marqué par la hausse des coûts des travaux et les délais d’approvisionnement, l'entreprise est parvenue à maintenir une marge brute de 21,2% (contre 22,7% un an auparavant) et à faire progresser ses résultats en valeur absolue avec un Ebitda de 27,8 millions d'euros (9,6% du chiffre d'affaires, contre 9,8%) et un Ebit de 23,1 millions d'euros (8% du CA, idem en 2020-2021), des niveaux estimés normatifs pour Capelli.

Dans un contexte de forts investissements (achat de près de 240 millions d'euros de foncier pour en 12 mois) le résultat financier a été une charge nette de 19,2 millions (-18 millions d'euros au précédent exercice) et le résultat net part du groupe a reculé à 2,3 millions d'euros.

Le levier d'endettement hors opérations immobilières s'est établi à 0,73 fois l'Ebitda (vs. 0,66 fois) tandis que l'endettement total a mécaniquement grimpé à 3,69 fois (à comparer à 2,32 fois) avec les investissements fonciers engagés sur des opérations d’envergure et notamment la "Scène des Loges" quai de Grenelle à Paris, cet endettement apparaissant largement sécurisé par le taux de commercialisation (92%) des opérations en cours.

Les capitaux propres s’établissent à 72 millions d'euros et la trésorerie active à 116 millions, tandis que le groupe a remboursé 115 millions d'euros d’obligations, rallongeant la maturité à sa dette obligataire. La décision de mettre en place une nouvelle structuration financière des opérations de grande envergure (co-financement avec des investisseurs financiers opération par opération quitte à en partager les bénéfices) aura à terme un effet de levier positif sur la performance financière, assure par ailleurs Capelli.

Des indicateurs de croissance bien orientés

Pour 2022-2023, le groupe signale que les indicateurs de croissance sont très bien orientés. À date, les projets de grande envergure (CPAM à Bordeaux, Scène des Loges à Paris, South Village au Luxembourg...) sont tous financés et représentent plus de 400 millions d'euros à réaliser dans les prochains mois. Le carnet de commandes s'élève au total à 605 millions d'euros, dont 124 à l'international notamment au Luxembourg qui présente l’avantage d’être mieux sécurisé en termes de délais et où les prix sont indexés à l’inflation.

Fort des achats de fonciers déjà réalisés, du pipeline en cours et de la finalisation de plusieurs programmes qui ont été décalés sur cet exercice, Capelli anticipe un exercice "très dynamique avec la reprise d’une croissance soutenue". Le chiffre d’affaires annuel devrait s’inscrire à plus de 350 millions d'euros, essentiellement sur le deuxième semestre.

"Depuis mars 2020, nous avons su faire preuve de réactivité et d’agilité pour faire face à de nombreux défis liés au contexte Covid mais également post-Covid qui a entraîné de nombreuses perturbations. L’exercice en cours sera révélateur des ambitions du groupe à court et moyen terme avec la concrétisation de nombreux projets immobiliers et la mise en place d’une stratégie qui privilégie désormais une rotation rapide des programmes et l’augmentation des marges avec optimisation des coûts de commercialisation sur les grands projets ; mais aussi le recours accru à des financements avec des investisseurs institutionnels partenaires. La qualité de nos programmes, leur visibilité, notre engagement environnemental sont de réels atouts pour être accompagnés sur le long terme par des partenaires de qualité", a déclaré le PDG Christophe Capelli. "Dans un secteur en transformation avec de nouveaux besoins et usages qui émergent, nous avons une place à prendre pour compter parmi les principaux acteurs du marché".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse