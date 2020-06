Cafom : Le serial repreneur Thierry Le Guénic négocie la reprise d'Habitat auprès de Cafom

(BFM Bourse) - Le groupe français de distribution spécialisé dans l'ameublement s'est décidé fin 2019 à mettre en vente l'enseigne d'origine britannique, n'ayant pas mieux réussi à revitaliser Habitat que ses précédents propriétaires, pour se recentrer sur ses franchises But et Darty et son site Vente-unique.com. Spécialisé dans la reprise d'enseignes à redresser comme Lejaby, Chevignon ou San Marina, Thierry Le Guénic a formulé une offre.

Le groupe de distribution dirigé par Hervé Giaoui Cafom, ou "Centrale d'achat française pour l'outre-mer", principal franchisé de But et de Darty aux Antilles et à la Réunion et propriétaire des sites vente-unique.com et directlowcost.com, annonce mercredi être entré en négociations exclusives pour la cession de sa filiale Habitat à Thierry Le Guénic, investisseur spécialisé dans la reprise de marques dotées d'un fort héritage mais souvent en perte de vitesse comme Lejaby, Chevignon ou San Marina, après avoir dirigé Smalto puis Vanessa Bruno.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Huit ans après avoir repris les actifs européens d'Habitat, Cafom avait reconnu en octobre dernier n'avoir pas mieux réussi que ses prédécesseurs dans la relance de l'enseigne créée par Terence Conran, pionnier d'une forme de design branchée et fonctionnelle à la fois. Le conseil d'administration du groupe français, surtout leader de la distribution outre-mer via l'exploitation de magasins Brut et Darty sous contrat de franchise, avait alors engagé un processus de cession.

À cet effet, Cafom a mandaté un conseil financier chargé d’identifier un repreneur du groupe Habitat, étant à même de présenter un plan de redressement. Dans ce contexte, une offre de reprise a été présentée par Thierry Le Guénic, qui a donc déjà procédé à de telles opérations.

Un pôle générant 100 millions d'euros de chiffre d'affaires

Le périmètre de cession d’Habitat concernerait 100% du capital d’Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite 34 magasins en propre (26 en France, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Au 30 septembre 2019, le pôle Habitat a généré un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 100 millions d'euros, rappelle Cafom.

Dans ce contexte, les deux parties sont désormais entrées en période de discussions et négociations exclusives. L'offre de Thierry Le Guénic fera, conformément à la réglementation en vigueur, l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel préalablement à tout engagement de Cafom de céder le groupe Habitat.

L'annonce entraînait un bond de 19,88% à 3,86 euros du titre Cafom vers 10h00, sans qu'aucun élément financier n'ait été communiqué. Le 3 octobre, cours de Bourse avait enregistré un sursaut de 13,45% rien qu'à l'annonce de la décision de vendre Habitat.

C'est en 2011 que Cafom avait racheté au fonds Hilco les actifs d'Habitat hors du Royaume-Uni, soit 38 magasins à ce moment, ainsi que la propriété intellectuelle de la marque, sur la base d’une valeur d’entreprise de près de 25 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAFOM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok