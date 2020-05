CAC 40 : Les tensions entre Washington et Pékin vont continuer d'orienter le marché

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,02% à 4 444 points vendredi, au lendemain du jeudi de l'Ascension), a terminé sans tendance une semaine pourtant teintée de nervosité, avec le regain très net des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin. Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi sur la gestion du coronavirus par la Chine, affirmant qu'elle portait la responsabilité d'une "tuerie de masse mondiale"... Les derniers "pics" en date, de plus en plus provocateurs, de l'administration Trump laissent planer la menace d'un arrêt des activités de sous-traitance d'entreprises chinoises utilisant des composants de conception américaine, et la menace de nouvelles règles restrictives pour les investissements américains dans les sociétés chinoises dont les actions cotent aux Etats-Unis. Autre source potentiel d'accroissement des tensions, et non des moindres : l'annonce par la Chine d'un projet de loi de "sécurité nationale" sur Hong Kong, contre le pouvoir exécutif local, après les mouvements sociaux de 2019.

"Celle-ci permettrait en effet à Pékin d’arrêter plus aisément les personnes portant atteinte à la sécurité nationale et réduirait l’indépendance judiciaire de Hong Kong par rapport à Pékin. Par ailleurs, la liberté d’expression et de la presse pourrait également être fortement réduite, selon les personnes manifestants contre cette loi", note Vincent Boy (IG France).

Concernant l'épidémie proprement dite, l'existence d'un double foyer en Amérique (Etats-Unis et Brésil) continue d'inquiéter. Le nombre de nouveaux cas quotidiens au Brésil continue de battre des records, à proximité des 20 000, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, qui fait autorité sur le sujet. Aux Etats-Unis, pays de loin le plus touché par la pandémie de Covid-19, on dénombre près d'1 650 000 cas, pour près de 100 000 décès. Les attitudes irresponsables de dirigeants de ces deux puissances (D. Trump et J. Bolsonaro), l'un avouant prendre de l'hydroxychloroquine, l'autre raillant l'épidémie en multipliant les bains de foule, font froid dans le dos...

Au chapitre macroéconomique, rien à se mettre sous la dent vendredi. Les opérateurs ont donc continué de digérer les indicateurs d'activités (PMI, enquêtes auprès des directeurs d'achats). Pour les données synthétiques à l'échelle de l'ensemble de la Zone Euro, les premières estimations pour le mois en cours sont naturellement très largement sous la barre des 50 points, mais un un peu au-dessus des attentes: 39.5 pour l'industrie et 28.7 pour les services. Pour rappel, les scores pour avril sont ressortis respectivement à 33.4 et 12.0...

Côté valeurs, le secteur automobile a en partie profité de spéculations selon lesquelles l'Etat soutiendra d'une façon ou d'une autre la filière, avec 1,63% de gains pour Faurecia (33,12 euros) et 1,19% pour Peugeot à 11,525 euros. En revanche Renault a rétrocédé 2.86% à 17,20 euros, le titre ayant déjà profité plus tôt dans la semaine de rumeurs de coupes massives dans sa base de coûts en France et dès lors a subi le contrecoup avec les mises en garde de l'exécutif sur le volet de l'emploi.

Le luxe avec Kering (-2,39% à 422,90 euros) ou LVMH (-1,26% à 355,30 euros) a pâti du regain de tensions au sujet de la Chine, alors que Hong-Kong est la plaque-tournante historique du secteur.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la semaine passée sur une note neutre, à l'image du Dow Jones (-0,04% à 24 465 points) ou du Nasdaq Composite (+0,43% à 9 324 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, est parvenu à grignoter 0.24% à 2 955 points. Wall Street restera fermé ce lundi en raison d'un jour férié (Memorial Day)

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0890$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 33,40$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00. Les données finales de chute du PIB d'un trimestre sur l'autre au premier trimestre 2020 en Allemagne viennent d'être confirmées à -2.2% par DESTATIS.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 26 mai.

Sur l'ensemble de la semaine passée, certes marquée par un jour férié non chômé, les volumes sont restés finalement discrets et les secteurs ne se sont pas rassemblés d'une seule voix. La séance de mardi l'a parfaitement confirmé, avec une inflexion baissière précoce, dans des volumes nourris. L'indice hexagonal a réintégré avec franchise, une zone de travail entre 4 357 points, qui regagne ses galons de support, et les 4 600 qui eux, restent une résistance sérieuse. Au sein de cette figure va continuer de se tracer une figure chartiste symétrique peu avenante. Avis négatif proposé, avec une zone de danger identifié sous 4 330, et surtout sous les 4 120.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 4600.00 points.

Résistance(s) : 4600.00 / 5000.00 / 5081.00 Support(s) : 4117.00 / 3632.00

