CAC 40 : Effet d'attraction d'un gap immense

(BFM Bourse) - Toujours rassurés par la confortable idée d'une reprise économique rapide, avec la confirmation des levées progressives des confinement en Europe, le marché a une nouvelle fois pris des risques mardi. En France, le CAC 40 a progressé de 2,02% à 4 858 points, sur des points hauts de 3 mois. Un optimisme renforcé avec le contenu et le ton de la conférence de presse de la Maison Blanche en fin de semaine dernière. L'impétueux et insaisissable locataire de la Maison Blanche, a certes ordonné à son administration de révoquer le statut spécial que les États-Unis accordent à Hong Kong, mais n'a pas relancé la guerre commerciale avec la Chine ce week-end. Sous le tapis, donc, la pandémie de Covid-19 qui continue sinistrement ses ravages aux Etats-Unis et au Brésil en particulier, les émeutes dans de nombreuses villes américaines, et les tensions entre Washington et Pékin, qui au fond, restent particulièrement vives...

Car si la réponse du président des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine n'a pas été aussi offensive que les marchés ne le redoutaient, les investisseurs ont eu la désagréable surprise de voir la Chine mettre à exécution ses précédentes menaces, mettant un terme à ses importations de produits agricoles américaines (notamment le soja et le porc). Et menaçant de facto l'accord commercial. "Tout propos ou action qui nuit aux intérêts de la Chine se heurtera à une ferme contre-attaque", a prévenu lundi Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Donald Trump avait annoncé vendredi que les Etats-Unis suspendaient l'entrée sur leur territoire des ressortissants chinois présentant un "risque" pour la sécurité du pays.

"Sur le plan économique, les marchés financiers continuent de se désolidariser des fondamentaux économiques, toujours soutenus par les injections massives de liquidités de la Fed et plus récemment par les promesses de la commission européenne. Malgré cette constatation, les annonces de faillites et de licenciements continuent de pleuvoir et le rebond économique semble de plus en plus lointain" alerte Vincent Boy, analyste de marché IG France.

"Malgré une augmentation du nombre de risques, les marchés continuent de progresser et évolue pour un certain nombre, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, sur leurs plus hauts niveaux depuis près de 3 mois. La décorrélation entre les marchés financiers et l’économie augmente mais l’espoir de voir de nouveau soutiens monétaires permet aux marchés d’en oublier les risques.", note Vincent Boy.

La BCE achève demain une nouvelle réunion de son Conseil des Gouverneurs.

Au chapitre statistique, rien de consistant à se mettre sous la dent mardi. C'est loin d'être le cas de mercredi ! (voir plus bas). Pour rappel hier, l'appétit pour le risque restait entretenu par le PMI Caixin (indicateur d'activité industriel) en Chine, qui regagnait la barre des 50 points, pour se placer de nouveau en territoire vert, à 50.7. Le PMI manufacturier (ISM) américain est certes ressorti en hausse, à 43.1, mais légèrement sous les attentes.

Côté valeurs, la vague d'achat a porté une très large majorité des titres du marché parisien mardi, les actions les plus fortement sanctionnées pendant la crise du coronavirus figurant souvent aux premières loges. C'est notamment le cas des propriétaires de centres commerciaux Klépierre et Unibail RW (+13,4% et +9,4% respectivement), des industriels de l'aéronautique (+7,17% à 63,70 euros pour le constructeur européen Airbus, +5,91% à 93,52 euros pour Safran) ou d'Air France-KLM (+3,3%, dans le sillage de Lufthansa).

Technicolor a gagné 9,43% à 4,034 dans de puissants volumes, après avoir obtenu de ses créanciers l'accord pour ouvrir une procédure de conciliation, sans que cela n'entraîne la constatation d'un défaut sur ses prêts en cours.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont poursuivi leur rally mardi, à l'image du Dow Jones (+1,05% à 25 742 points) ou du Nasdaq Composite (+0,59% à 9 608 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,82% à 3 080 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1200$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 37,80$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateur d'activité PMI services. Les données synthétiques pour la Zone Euro (données finales de mai) seront publiées à 10h00. A suivre également les commandes industrielles et le taux de chômage en Zone Euro à 11h00. De l'autre côté de l'Atlantique, à suivre le PMI non manufacturier (ISM) à 16h00, les stocks de brut à 16h30 et surtout, les résultats de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain à 14h15, avant-goût du rapport fédérales vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade du rally, nous avons deux éléments qui font, ensemble, sens:

1) une sortie de range validée au-dessus des 4 700 points

2) un effet d'attraction du gap du gap immense du 09 mars, dont la borne haute vaut 5 117 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 4700.00 points.

Résistance(s) : 4924.00 / 5000.00 / 5081.00 Support(s) : 4700.00 / 4368.00 / 4150.00

