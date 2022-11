Cabasse groupe : Le pro de la maison connectée Cabasse Groupe veut faire jouer sa branche audio en solo

(BFM Bourse) - Se séparer pour mieux évoluer en solo. Cabasse Groupe se scinde en deux entités en vue d'écrire une nouvelle partition pour sa branche audio et lui donner les moyens de ses ambitions. Cette indépendance s'accompagne d'une augmentation de capital de 1,5 million d'euros pour développer le savoir-faire de Cabasse dans l'acoustique de luxe et notamment à l'international.

Cabasse Groupe vient d'appuyer sur la touche play de son opération de scission, annoncée le 17 octobre dernier. La société va donner son indépendance à sa filiale spécialisée dans les enceintes acoustiques, sous le nom Cabasse quand les autres produits évolueront sous une nouvelle dénomination à savoir Veom Group.

Pour mieux valoriser sa branche audio, Cabasse Groupe prend donc la décision de s'en séparer et de l'introduire en Bourse. La direction de Cabasse Groupe entend ainsi donner un écho à "la valeur de la branche audio de luxe, en donnant son indépendance à cette activité en pleine croissance, dont le modèle et la stratégie sont distincts de la domotique".

Concomitamment, au projet de distribution exceptionnelle en nature aux actionnaires de Cabasse Groupe de 50,1% des actions composant le capital social de la filiale Cabasse, les actions de Cabasse feront l’objet d’une demande d'inscription sur Euronext Growth.

En parallèle, Cabasse procède à une levée de fonds d'un montant cible de 1,5 million d'euros pour donner les moyens à sa branche audio de développer son savoir-faire dans l'acoustique de luxe et notamment à l'international.

Le groupe précise avoir déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 1,10 million d'euros, soit 75% de l’offre d’actions nouvelles sur la base du prix de l’offre, soit 9,42 par action. Dans une volonté de fidéliser ses futurs actionnaires, la société Cabasse projette également de réaliser, à l'issue de ce projet d'augmentation de capital, une émission gratuite de bons de souscription d'actions.

Tout actionnaire de Cabasse qui aurait conservé l'action Cabasse sans discontinuer durant 12 mois à compter de la date du règlement livraison des actions nouvelles relatives à l'augmentation de capital à venir se verrait remettre gratuitement un 1 bon de souscription d'action (BSA) pour une 1 action Cabasse détenue.

Un pionnier septuagénaire du son de haute-fidélité

Pour les mélomanes, Cabasse rime avec son de haute-fidélité. L'expertise de la société dans la restitution parfaite du son remonte aux années 1950. Descendant de plusieurs générations de luthiers français, Georges Cabasse est un ingénieur en électricité mais aussi un passionné de musique. Il nourrit un rêve, celui de reproduire aussi fidèlement que possible le son des concerts qu'il apprécie. Un rêve qui se transforme avec la création de la maison Cabasse en 1950.

Dix années plus tard, Georges Cabasse imagine un lieu inédit entièrement dédié au son parfait, réunissant tous les corps de métiers nécessaires au développement et à la production des premiers produits Cabasse à destination du grand public et des professionnels. L'entreprise éponyme va ainsi s'imposer comme l'un des constructeurs pionniers dans la fabrication d'enceintes haute-fidélité.

Depuis sa création, Cabasse s'est illustrée derrière plusieurs projets d'envergure en France. La société a par exemple été derrière la sonorisation du cinéma parisien du Grand Rex en 1952, ou celle de la Géode en 1984. Le défi était de taille pour le monument emblématique de la Porte de la Villette à Paris pour assurer la sonorisation de forte puissance et en haute-fidélité sans compression ni coloration du seul cinéma Omnimax [un procédé cinématographique permettant la projection de films sur un écran de cinéma hémisphérique, NDLR] au monde.

En 1988, Cabasse sort sa zone de prédilection et quitte les strass et paillettes du septième art. La société se charge de l'équipement des 10 enceintes du porte-avion nucléaire Charles de Gaulle, pour transmettre les ordres à l'équipage avec une puissance acoustique allant jusqu'à 136 décibels. Soit autant que le décollage d'un avion perçu à une distance de 100 mètres.

Le savoir-faire du fabricant d'enceintes haut de gamme a traversé les frontières jusqu'à ce que le japonais Canon tombe sous le charme de la marque française. En 2006, le groupe français est racheté par le géant japonais de l'électronique, à travers sa filiale européenne, en vue d'intégrer son savoir-faire dans ses écrans. Le spécialiste de l'acoustique haut de gamme redevient français et passe dans le giron d'Awox fin 2014, soit quelques mois après l'introduction en Bourse du fabricant montpelliérain d'objets connectés pour la maison.

"Nous sommes heureux de pouvoir associer une marque mondialement reconnue de l'acoustique haute-fidélité à un leader de l'univers des objets connectés et des technologies de connectivité associées pour la maison intelligente", s'était alors félicité le PDG d'Awox Alain Molinié.

L'ambition est clairement affichée, celle de profiter du savoir-faire de Cabasse dans la restitution d'un son de haute qualité et associer cette technologie aux solutions connectées d'Awox, qui deviendra en 2020 Cabasse Groupe, une fois la cession de son activité d’ampoules connectées finalisée.

Alain Molinié et ses équipes ont également opéré une profonde transformation de Cabasse au cours des dernières années. "Nous avons investi 12 millions d’euros dans Cabasse et consacré les trois premières années à sa transformation industrielle", rappelle son PDG. Le groupe amorce un virage stratégique majeur en se positionnant sur le segment "Luxury Wireless Audio", c’est-à-dire de l'audio de luxe sans-fil connecté.

Une gamme de produits pour les audiophiles les plus exigeants

Pour satisfaire les audiophiles les plus exigeants, Cabasse lance ainsi en 2018 "The Pearl", sa gamme d'enceintes connectées haut de gamme. Depuis, ce sont 8 nouveaux systèmes "The Pearl" qui ont vu le jour. En tout, ce sont quatre familles de solutions qui sont commercialisées à ce jour (enceintes actives connectées haute résolution, passif classique et solutions traditionnelles connectées, home cinéma et sur-mesure avec des enceintes intégrées au mur ou au plafond) portant à une centaine le nombre de produits proposés par la société.

Cabasse compte prendre une part active dans le marché de l'audio de luxe sans-fil connecté compte tenu des préférences des consommateurs pour les appareils portables. Le groupe constate une évolution des habitudes des mélomanes, ces derniers souhaitent que soit intégrée la connectivité sans fil sur une multitude d'appareils tels que les barres de son, les écouteurs ou les systèmes de home cinéma.

Avec sa gamme de produits, Cabasse compte capter cette clientèle audiophile à la recherche de solutions haut de gamme pour écouter ses sons favoris. Deux à quatre produits sont lancés chaque année, avec des prix de vente compris entre 2.000 et 25.000 euros. Le potentiel de ventes pour chaque produit est de 1 à 2 millions d'euros par an. A ce jour, Cabasse ne propose pas de solutions sans-fil en dessous de 1.000 euros et seulement une entre 1.500 et 2.000 euros. La société vient d'ailleurs d'enrichir sa gamme de produits avec la sortie de ses enceintes connectées Rialto dont le prix de vente est de 2.990 euros.

Booster les ventes à l'export

La stratégie de montée en gamme est visiblement payante. La marge d’Ebitda (excédent brut d’exploitation) s’est inscrite à 5% l’an passé contre un taux négatif de 13% en 2019. Ses revenus sont eux passés de 6,3 millions d’euros en 2019 à 11 millions d’euros en 2021. Sur la période 2021-2025, Cabasse a pour ambition de dégager une croissance annuelle moyenne supérieure à +15%. A moyen terme, le groupe vise une marge d’Ebitda de 15%, à la faveur d'une solide maîtrise de ses frais fixes et surtout d'une montée en gamme de ses produits.

En parallèle, la société entend augmenter la part de ses ventes à l'export, qui représentaient 38% de son chiffre d'affaires en 2021 et 45% sur les neufs premiers mois de l'exercice 2022, afin de les porter à 80% de son activité à terme.

La qualité des produits Cabasse est unanimement reconnue des mélomanes. Reste désormais à convaincre les investisseurs que le choix de Cabasse Group de lancer la carrière en solo de Cabasse était le bon pour révéler tout le talent de sa branche audio.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse