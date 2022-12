Bureau veritas : Laurent Mignon rejoint le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce que son conseil d'administration a coopté Laurent Mignon en qualité d'administrateur et l'a nommé en qualité de vice-président du conseil et de président du comité stratégique, avec effet immédiat.



Devenu président du directoire de Wendel le 2 décembre dernier, Laurent Mignon succède ainsi à André François-Poncet pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier au sein du conseil d'administration du groupe de services d'inspection et de certification.



Laurent Mignon siège également au conseil d'administration d'Arkema et est censeur d'Oddo BHF. Auparavant, il exerçait ses fonctions au sein du Groupe BPCE de 2009 à 2022 où il a été dernièrement président du directoire de mai 2018 à décembre 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.