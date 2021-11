Bouygues : 2e meilleur réseau télécom de France selon l'Arcep

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'ARCEP (l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a publié aujourd'hui son rapport annuel d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains, incluant pour la première fois la 5G.



Le document positionne Bouygues Telecom comme le 2e meilleur opérateur mobile de France métropolitaine (derrière Orange), pour la 8e année consécutive.



Sur 403 critères de qualité jugés, Bouygues Telecom se classe 50 fois premier et 208 fois deuxième.



L'opérateur arrive notamment premier sur les usages data les plus couramment utilisés, comme le streaming en qualité parfaite en zone dense.



C'est aussi en zone dense que Bouygues Telecom ressort premier en taux d'accroche 5G et affiche le meilleur surcroît de débit 5G.





