Bourse direct : Croissance de 4,2% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Bourse Direct annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en croissance de 4,2%, avec plus de 4,66 millions d'ordres exécutés à comparer avec plus de 4,74 millions un an auparavant.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,8% malgré un nombre d'ordres exécutés en baisse de 4%. Le recrutement de nouveaux comptes sur le trimestre est également ressorti en hausse de 4,6% comparé au même trimestre en 2020.



Bourse Direct comptabilise ainsi plus de 230.000 comptes au 30 septembre 2021, en croissance de 17,9% sur un an. La situation financière de la société n'a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel.



