Bollore : Projet d'offre sur Blue Solutions modifié

(CercleFinance.com) - Bolloré annonce une modification de son projet d'offre publique alternative visant les actions Blue Solutions, avec la suppression de la branche échange fondée sur une parité de 4,5 actions Bolloré pour une action Blue Solutions.



L'évolution récente exceptionnelle des marchés financiers ayant fait perdre tout intérêt à cette branche échange, le projet d'offre ne consiste plus qu'en une branche exclusivement d'achat au prix indicatif inchangé de 17 euros, suivie d'un retrait obligatoire.



Cette modification des caractéristiques du projet d'offre lève les restrictions d'intervention sur les actions Bolloré, et permet en particulier l'activation du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale de Bolloré du 29 mai 2019.



