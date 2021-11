Bollore : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère ses opinions 'surperformance' sur Bolloré et Vivendi, avec des objectifs de cours relevé de 6,5 à sept euros sur le premier, mais abaissé de 14,5 à 13,8 euros sur le second (avec une décote de holding augmentée à 25%).



Le bureau d'études recommande dorénavant de privilégier Bolloré qui 'offre un potentiel plus important tant pour des raisons opérationnelles (dynamique dans le transport) que stratégiques (offre sur Vivendi possiblement via les titres UMG)'.



'Dans la commission de transport, l'analyse des concurrents nous laisse penser que la dynamique favorable dans le maritime va se poursuivre pendant plusieurs trimestres, permettant à Bolloré de profiter de prix élevés (avec un fort effet de levier)', juge l'analyste.



