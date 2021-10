Bollore : Oddo réitère son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Selon Le Nouvel Obs, Bolloré envisagerait une cession de ses activités en Afrique. L'article indique que le périmètre pourrait concerner toutes les activités africaines et pas seulement portuaires rapporte ce matin les analystes d'Oddo.



' Cette information est une surprise et n'a jamais été évoquée par le management jusqu'à présent. Elle serait toutefois logique au regard des capitaux grandissants nécessaires pour cette activité. Si une telle cession était effective, Bolloré Transport & Logistique serait alors uniquement recentré sur son activité de commission de transport. En toute première approche, une valorisation de 5,4 MdE serait possible ' indique Oddo.



L'analyste réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 6,30 E.



' Le groupe ne communique aucun détail de rentabilité mais nous estimons la marge d'EBIT de l'activité portuaire à 30% (vs ~3% dans la commission de transport et la logistique contractuelle). Sur cette base, le multiple à retenir pourrait être un mix entre les valorisations dans la commission de transport (14x l'EBIT 2021 pour K+N par exemple) et les activités portuaires (très disparates mais 10x pourrait être une bonne estimation sur la base des multiples de Shanghai Port). En faisant un ratio 50/50 en première approche, le multiple pourrait être de 12x et donc la valorisation de 5 400 ME (soit 36% de la valorisation actuelle) ' indique le bureau d'analyses.



' Bolloré pourrait utiliser ce cash pour poursuivre la simplification de ses structures et notamment procéder à un rachat d'actions, ce qui permettrait à Compagnie de l'Odet d'accroitre sa participation dans Bolloré ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.