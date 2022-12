Bollore : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bolloré, avec un objectif de cours inchangé de 6,6 euros.



Le bureau d'analyses rappelle qu'hier, Bolloré a annoncé hier la finalisation de la cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour 5,7 MdsE. Après l'opération, Bolloré devrait afficher une position de trésorerie nette de l'ordre de 4 MdsE, poursuit Oddo.



Le broker estime d'ailleurs 'peu probable' que le groupe soit inactif et conserve ce cash au bilan. L'analyste identifie deux scénarios possibles :

- une offre de Compagnie de l'Odet sur Bolloré (détenu à 66,6%) qui a acquis beaucoup de titres (485 ME) sur le marché depuis mai 2022. Il pourrait être tenté de lancer une offre et profiter de la décote de Bolloré. Les 2 groupes seraient alors fusionnés

- une offre publique de Bolloré sur Vivendi voire du nouveau groupe issu de la fusion avec Odet.



'Bolloré est un titre attractif pour tirer profit de la simplification qui devrait avoir lieu en 2023. Toutefois, le momentum 2023 devrait être plus difficile, le potentiel de hausse nous semble dorénavant plus limité, ce qui pourrait limiter la perspective d'une prime élevée en cas de rachat des minoritaires', conclut le broker.





