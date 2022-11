Bollore : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Bolloré, avec un objectif de cours inchangé de 6,8 euros.



Le bureau d'analyses indique que la cession de Bolloré Africa Logistics devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2023, une opération qui permettrait à Bolloré de récupérer 5.7 MdsE de cash.



'Notre vue est que cette somme pourrait être utilisée pour lancer des offres sur Bolloré et Vivendi et qu'elle est suffisante pour permettre à Sofibol (4ème structure de la boucle Bolloré en partant du bas et en comptant Vivendi) de fusionner les 3 structures sous elle : Compagnie de l'Odet, Bolloré et Vivendi', avance le broker.



Si ce scénario se concrétisait, le potentiel de création de valeur serait de 120% chez Compagnie de l'Odet (non suivi) et de 20 à 25% chez Bolloré et Vivendi (niveau de la prime consentie et ~65% chez Vivendi en tenant compte de synergies / création de valeur via l'intégration dans Odet), estime Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.