Bollore : Oddo BHF reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Bolloré avec un objectif de cours inchangé de 3,8 euros, dans un point sur les acquisitions de titres Bolloré et Financière de l'Odet par les structures de la 'boucle Bolloré'.



'Ces renforcements illustrent la confiance du management dans les perspectives du groupe et pourraient être le signe d'une opération de simplification future et viser à limiter la dilution finale de la famille', juge-t-il après de nouvelles opérations durant l'été.



Le bureau d'études reste convaincu qu'un rapprochement Odet / Bolloré interviendra à terme permettant une forte réduction de la décote. 'A court terme, nous restons confiants sur les perspectives de Bolloré notamment pour le pôle Transport & Logistique', ajoute-t-il.



