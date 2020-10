Bollore : Le CA recule de 3% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, Bolloré enregistre un CA de 5,91 milliards d'euros, en recul de 3% à périmètre et taux de change constants.



Si le groupe note la hausse de l'activité transport et logistique (+2%) il souffre surtout du recul de la logistique pétrolière (-38%) imputable principalement à la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes.



Sur l'ensemble des neuf premiers mois, le CA atteint 17,52 milliards d'euros, en recul de 4%.



Au 30 septembre 2020, les liquidités du groupe représentent un montant de 2,7 milliards d'euros au niveau de Bolloré et 8,5 milliards d'euros en incluant Vivendi, en légère augmentation par rapport au 30 juin 2020.





