Bollore : Hausse de 26% du résultat net pdg semestriel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bolloré a enregistré un chiffre d'affaires de 12,8 MdsE au 1er semestre, soit une progression de 13% à périmètre et taux de change constants.



L'activité est portée par la hausse de la division Transport et Logistique (+15% en organique par rapport au 1er semestre 2020), par la Logistique Pétrolière (+12% en organique), la Communication (+12% en org.) et le Stockage d'Électricité et Systèmes (+43% en org.).



Dans le même temps, le résultat opérationnel ajusté ressort à 1,3 MdE, soit une hausse de 43% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe ressort finalement à 219 ME (+26%) et n'intègre pas la plus-value sur la cession le 29 janvier 2021 de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%.



