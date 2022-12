Bollore : Cession de Bolloré Africa Logistics au groupe MSC

(CercleFinance.com) - Bolloré SE annonce ce jour avoir réalisé la cession de 100% de Bolloré Africa Logistics au Groupe MSC.



Bolloré Africa Logistics regroupe l'ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d'une valeur d'entreprise nette des intérêts minoritaires de 5,7 milliards d'euros.



Le prix de cession des actions s'établit à 5,1 milliards d'euros auquel s'ajoutent 600 millions d'euros de remboursement de comptes courants.



Le Groupe Bolloré fait savoir qu'il conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+, et qu'il poursuivra ses développements sur ce continent dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel